Ucraina | 8 navi straniere entrate nei porti per trasportare prodotti agricoli

(Adnkronos) – Le prime otto navi straniere sono arrivate nei porti dell'Ucraina per esportare prodotti agricoli. Lo ha annunciato su Facebook il servizio stampa della Marina delle Forze armate ucraine, riferisce Ukrinform, sottolineando che le unità della Marina sono coinvolte nell'assicurare il trasporto. "Su richiesta del Ministero delle Infrastrutture, le Forze navali delle Forze armate ucraine partecipano all'organizzazione per garantire il trasporto di prodotti agricoli da parte di navi civili attraverso la foce del canale Bystre del fiume Danubio-Mar Nero. Le prime otto navi straniere sono già arrivate nei porti dell'Ucraina", si legge nel messaggio.

