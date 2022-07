Uber files, l’inchiesta: “Così l’azienda fece pressioni sui governi per diventare leader nei trasporti. Coinvolto anche Macron” (Di lunedì 11 luglio 2022) “Una maxi-raccolta di file riservati ha rivelato come il gigante della tecnologia Uber abbia violato le leggi, ingannato la polizia, sfruttato la violenza contro i conducenti di taxi e fatto pressioni segrete sui governi durante la sua aggressiva espansione globale”. Lo dice un’inchiesta pubblicata da un consorzio di media internazionali, tra cui il Guardian, che fa luce sui metodi con cui il co-fondatore Travis Kalanick intendeva far diventare l’azienda un leader del settore trasporti, sconvolgendo il settore dei taxi. E, stando a quanto riferito, potendo contare su sostegni di grande livello, come Emmanuel Macron quando era ministro dell’economia, e la ex commissaria europea Neelie Kroes. Gli oltre 124mila documenti interni ottenuti dal Guardian ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 luglio 2022) “Una maxi-raccolta di file riservati ha rivelato come il gigante della tecnologiaabbia violato le leggi, ingannato la polizia, sfruttato la violenza contro i conducenti di taxi e fattosegrete suidurante la sua aggressiva espansione globale”. Lo dice un’inchiesta pubblicata da un consorzio di media internazionali, tra cui il Guardian, che fa luce sui metodi con cui il co-fondatore Travis Kalanick intendeva farundel settore, sconvolgendo il settore dei taxi. E, stando a quanto riferito, potendo contare su sostegni di grande livello, come Emmanuelquando era ministro dell’economia, e la ex commissaria europea Neelie Kroes. Gli oltre 124mila documenti interni ottenuti dal Guardian ...

