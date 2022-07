Uber files, così l’azienda cercò l’aggancio con il Cremlino: svelati gli accordi con oligarchi e lobbisti russi (Di lunedì 11 luglio 2022) Nella maxi inchiesta che ha travolto Uber, spicca anche il nome di un politico con stretti legami con alcuni oligarchi russi. Tra il 2015 e il 2016 l’azienda ha tentato di avvicinarsi a magnati nella cerchia del presidente Vladimir Putin affinché diventassero «alleati strategici» e sostenessero politicamente Uber. In cambio agli oligarchi venivano offerte azioni nella società della Silicon Valley. 800mila dollari per cambiare le leggi sui taxi Nel 2016 Uber si rivolse a Vladimir Senin, importante lobbista e attuale membro della Duma, violando così le leggi anticorruzione degli Stati Uniti. Secondo quanto emerge dalla fuga di notizie degli Uber files, a un certo punto il colosso Usa però iniziò a considerare il ... Leggi su open.online (Di lunedì 11 luglio 2022) Nella maxi inchiesta che ha travolto, spicca anche il nome di un politico con stretti legami con alcuni. Tra il 2015 e il 2016ha tentato di avvicinarsi a magnati nella cerchia del presidente Vladimir Putin affinché diventassero «alleati strategici» e sostenessero politicamente. In cambio aglivenivano offerte azioni nella società della Silicon Valley. 800mila dollari per cambiare le leggi sui taxi Nel 2016si rivolse a Vladimir Senin, importante lobbista e attuale membro della Duma, violandole leggi anticorruzione degli Stati Uniti. Secondo quanto emerge dalla fuga di notizie degli, a un certo punto il colosso Usa però iniziò a considerare il ...

