Twitter si rivolge a uno studio legale per la causa contro Musk (Di lunedì 11 luglio 2022) L'uccellino che cinguetta si prepara alla battaglia più difficile: la piattaforma Twitter ha assunto lo studio legale Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, con sede a New York, per citare in giudizio Elon ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 11 luglio 2022) L'uccellino che cinguetta si prepara alla battaglia più difficile: la piattaformaha assunto loWachtell, Lipton, Rosen & Katz, con sede a New York, per citare in giudizio Elon ...

Pubblicità

gippu1 : 15) Il primo tempo scivola via sotto anestesia. 0-0, tutto in bilico. In tribuna Pertini dispensa sorrisi e si rivo… - LegaSalvini : LAMPEDUSA ORMAI AL COLLASSO, CHIESTO UN INCONTRO AL MINISTRO LAMORGESE: DISPONIBILITÀ A FINE MESE!!!! IL VICESINDAC… - Affaritaliani : Twitter si rivolge a uno studio legale per la causa contro Musk - infoiteconomia : Twitter si rivolge a uno studio legale per la causa contro Musk - Il Sole 24 ORE - callaita____ : Draghi si rivolge direttamente alle alte sfere per far riappacificare Ilary e Totti grazie Presidente -