Twitter ed Elon Musk ai ferri corti: si rivedranno in tribunale (Di lunedì 11 luglio 2022) Musk si prepara ad una costosa disputa legale con Twitter Financial Times, di Sujeet Indap, Ortenca Aliaj, Hannah Murphy, pag. 6 Secondo gli esperti legali, ElonMusk dovrà affrontare una battaglia in salita se Twitter lo porterà in tribunale per il tentativo del fondatore di Tesla di ritirarsi dall’acquisizione della piattaforma per 44 miliardi di dollari. Venerdì Musk ha dichiarato che Twitter ha violato “in modo sostanziale molteplici disposizioni” del contratto di compravendita, che gli dava il diritto di ritirarsi, ponendo fine a settimane di speculazioni sul desiderio del miliardario di acquistare la società. Twitter ha risposto annunciando l’intenzione di citare Musk in giudizio presso la Corte di ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 11 luglio 2022)si prepara ad una costosa disputa legale conFinancial Times, di Sujeet Indap, Ortenca Aliaj, Hannah Murphy, pag. 6 Secondo gli esperti legali,dovrà affrontare una battaglia in salita selo porterà inper il tentativo del fondatore di Tesla di ritirarsi dall’acquisizione della piattaforma per 44 miliardi di dollari. Venerdìha dichiarato cheha violato “in modo sostanziale molteplici disposizioni” del contratto di compravendita, che gli dava il diritto di ritirarsi, ponendo fine a settimane di speculazioni sul desiderio del miliardario di acquistare la società.ha risposto annunciando l’intenzione di citarein giudizio presso la Corte di ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Twitter arretra in borsa, si annuncia battaglia legale contro Elon Musk #ANSA - reportrai3 : Twitter, Elon Musk rinuncia all'acquisto. #Musk ha ritirato l’offerta da 44 miliardi. Twitter ha annunciato che avv… - macitynet : Twitter ingaggia super avvocati contro Elon Musk - MaurilioVitto : RT @lauranaka: Dall'euforia iniziale che lo ha portato a presentarsi come una sorta di paladino della libertà di parola ai capricci continu… - Barbaga3Gaetano : RT @lauranaka: Dall'euforia iniziale che lo ha portato a presentarsi come una sorta di paladino della libertà di parola ai capricci continu… -