Tutti i nuovi contatti di assistenza DAZN validi per il prossimo Campionato (Di lunedì 11 luglio 2022) Ci sono delle nuove modalità per i contatti di assistenza DAZN in caso di problemi, valide a partire dalla seconda metà del mese di luglio 2022 e naturalmente in vista del via del nuovo Campionato di Calcio. A seguito di un accordo siglato con AGCOM per migliorare il servizio di streaming di eventi sportivi, proprio DAZN si è impegnata a migliorare il servizio reso ai clienti per il supporto. Insomma, le cose potrebbero cambiare di qui a qualche settimana, pure grazie alla maggiore facilità con la quale si potrà ottenere aiuto in caso di problemi. Le più grande novità in arrivo La sostanziale novità in arrivo è rappresentata dal numero diretto attivo per ottenere assistenza DAZN da un operatore qualificato. Il recapito da digitare è il +39 02 8295 8308 e sarà ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 11 luglio 2022) Ci sono delle nuove modalità per idiin caso di problemi, valide a partire dalla seconda metà del mese di luglio 2022 e naturalmente in vista del via del nuovodi Calcio. A seguito di un accordo siglato con AGCOM per migliorare il servizio di streaming di eventi sportivi, propriosi è impegnata a migliorare il servizio reso ai clienti per il supporto. Insomma, le cose potrebbero cambiare di qui a qualche settimana, pure grazie alla maggiore facilità con la quale si potrà ottenere aiuto in caso di problemi. Le più grande novità in arrivo La sostanziale novità in arrivo è rappresentata dal numero diretto attivo per ottenereda un operatore qualificato. Il recapito da digitare è il +39 02 8295 8308 e sarà ...

Pubblicità

LorenzoColo29 : Tantissima voglia di iniziare con questi nuovi colori, grazie a tutti per il benvenuto! Buona la prima ????… - GiovaQuez : Niente passi indietro sulle restrizioni, neanche per le mascherine. Serviranno nuovi sistemi di ventilazione per le… - MangelaVilo : @dramatic_mads Chissà se il malinconico è il tipo che mescola vecchi con nuovi amici. Non tutti lo fanno. - MarchezVousLuci : RT @HoaraBorselli: Ecco la profezia di #riccardomagi deputato di +Europa: Legalizzando la droga e potendo acquistare ogni tipo di sostanza… - guiche6161 : RT @HoaraBorselli: Ecco la profezia di #riccardomagi deputato di +Europa: Legalizzando la droga e potendo acquistare ogni tipo di sostanza… -