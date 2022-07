Turista precipitato nel cratere del Vesuvio | la precisazione del presidente FIGAV-Confesercenti

(Di lunedì 11 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Ildel Presidio Permanente Vulcano, Paolo Cappelli, in merito a quanto pubblicato da vari organi di informazione sull’episodio accaduto sulsabato scorso allorquando unamericano di 23 anni, dopo aver deciso di avventurarsi attraverso sentieri non autorizzati perchè sprovvisto di biglietto d’ingresso, è caduto all’interno del, intende chiarire modalità e tempi d’intervento dei soccorritori: “Avverto l’obbligo di intervenire per esporre in modo chiaro come realmente sono accaduti i fatti riguardanti ilamericano caduto neldelsabato scorso. Verso le ore 15:00, la squadra di servizio ...

Sanremo (Imperia) - Sono in corso le indagini per ricostruire le ultime ore di vita del francese di 50 anni trovato morto sulla spiaggia di Sanremo nella giornata di ieri. L'uomo si trovava in riviera con alcuni amici. Dopo una serata trascorsa nella discoteca dello stabilimento ...