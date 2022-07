Trovata morta nel bagno di casa, “Debora era lì da due giorni”. Fermato il marito (Di lunedì 11 luglio 2022) Mistero sulla morte di Debora Pagano, la 30enne Trovata morta in casa dal marito. Siamo a Macchia di Giarre, in provincia di Catania. Qui, l’uomo, con cui la donna era sposata, Leonardo Presta, ritrova il corpo venerdì ma decide di chiamare gli inquirenti soltanto due giorni dopo. Il motivo rimane per ora un mistero. Tra l’altro sono ancora pochissimi gli elementi sul caso: quello che è certo è che la donna, quando è stata riTrovata, era morta da almeno due giorni. La denuncia e la richiesta di aiuto sono arrivate domenica 10 luglio, ma per i medici legali è stato semplice capire che in realtà Debora Pagano era già morta dal almeno 48 ore. Il cadavere della donna è stato ritrovato nel ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 11 luglio 2022) Mistero sulla morte diPagano, la 30enneindal. Siamo a Macchia di Giarre, in provincia di Catania. Qui, l’uomo, con cui la donna era sposata, Leonardo Presta, ritrova il corpo venerdì ma decide di chiamare gli inquirenti soltanto duedopo. Il motivo rimane per ora un mistero. Tra l’altro sono ancora pochissimi gli elementi sul caso: quello che è certo è che la donna, quando è stata ri, erada almeno due. La denuncia e la richiesta di aiuto sono arrivate domenica 10 luglio, ma per i medici legali è stato semplice capire che in realtàPagano era giàdal almeno 48 ore. Il cadavere della donna è stato ritrovato nel ...

Pubblicità

SkyTG24 : Giarre, donna trovata morta in casa: fermato marito per omicidio - zazoomblog : Debora Pagano trovata morta in casa a Catania: arrestato il marito. «Ha chiamato il 118 due giorni dopo» - #Debora… - zazoomblog : Debora Pagano trovata morta in casa a Catania: arrestato il marito. «Ha chiamato il 118 due giorni dopo» - #Debora… - tfnews_t : #Catania, donna di 32 anni trovata #morta in casa #sicilia #news #cronaca #suicidio #omicidio #tfnews - Gazzettino : Debora Pagano trovata morta in casa a Catania: arrestato il marito. «Ha chiamato il 118 due giorni dopo» -