Tridico: ‘In 2021 tenuta occupazione, sostegno imprese con risorse straordinarie’ (Di lunedì 11 luglio 2022) Roma, 11 lug. (Adnkronos) – “Crediamo che la tenuta occupazionale si possa ascrivere all’intervento del legislatore attraverso il sostegno alle imprese, seppur a costo di risorse straordinarie a carico della finanza pubblica. Ne è ulteriore indizio il fatto che l’intervento pubblico si sia sostituito al mercato nel momento di massima crisi ma altrettanto velocemente si sia ritirato senza che questo abbia prodotto la temuta esplosione dei licenziamenti “. Così il presidente Inps, Pasquale Tridico, presentando la XXI Relazione al Parlamento. E lo strumento principale utilizzato è attualmente la decontribuzione. “L’incidenza delle agevolazioni contributive sul totale dei contributi sociali nel 2021 è risalita in misura consistente, superando i 20 miliardi. Si tratta di un valore pari al ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 11 luglio 2022) Roma, 11 lug. (Adnkronos) – “Crediamo che laoccupazionale si possa ascrivere all’intervento del legislatore attraverso ilalle, seppur a costo distraordinarie a carico della finanza pubblica. Ne è ulteriore indizio il fatto che l’intervento pubblico si sia sostituito al mercato nel momento di massima crisi ma altrettanto velocemente si sia ritirato senza che questo abbia prodotto la temuta esplosione dei licenziamenti “. Così il presidente Inps, Pasquale, presentando la XXI Relazione al Parlamento. E lo strumento principale utilizzato è attualmente la decontribuzione. “L’incidenza delle agevolazioni contributive sul totale dei contributi sociali nelè risalita in misura consistente, superando i 20 miliardi. Si tratta di un valore pari al ...

