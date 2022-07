Treviglio | 92mila euro per le colonnine di ricarica elettrica per bici e monopattini

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 11 luglio 2022)guarda al futuro per una mobilità a zero emissioni. L’Amministrazione comunale ha ottenuto dal bando regionale 92 milioni diper il progetto di installazione di tre stazioni diper e-bike e. Una scelta che delinea un percorso ben preciso intrapreso dalla città ormai sempre più rivolto all’elettrico. “Uno degli obiettivi del programma di mandato – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Basilio Mangano – era la promozione e lo sviluppo della mobilità dolce. La nostra città ha circa 40 km di percorsi ciclabili: quelli interni e quelli che la collegano ai Comuni limitrofi. Unapolitana con 5 linee già realizzate che presto diventeranno 6 e che sarà arricchita da tre stazioni condi. Le posizioneremo in posti ...