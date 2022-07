“Tre clamorosi ritorni nella Casa”. GF Vip 7, nomi di ‘grido’ per Signorini. E c’è già chi protesta (Di lunedì 11 luglio 2022) GF Vip 7, per tre concorrenti ritorno pronto. Clamoroso quanto è stato rivelato nelle ultime ore dall’influencer Amedeo Venza, che è riuscito a scoprire coloro che potrebbero entrare nella Casa più spiata d’Italia nei prossimi mesi. Non sono nomi qualsiasi, ma personaggi ben noti che hanno fatto discutere non poco nell’edizione precedente. Un vero e proprio colpo di scena, non proprio gradito da tutti i telespettatori, infatti molti di loro sono già pronti a contestare questa decisione. GF Vip 7, per tre concorrenti ritorno ormai dietro l’angolo. Soltanto pochi giorni fa vi abbiamo invece riferito di un altro nome discutibile, che potrebbe varcare la porta rossa. Potrebbe entrare in scena Elisa Esposito, ovvero la professoressa del Corsivo che sul web ha lanciato questo nuovo modo di parlare. Come sottolineato da Coming Soon, lei è ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 11 luglio 2022) GF Vip 7, per tre concorrenti ritorno pronto. Clamoroso quanto è stato rivelato nelle ultime ore dall’influencer Amedeo Venza, che è riuscito a scoprire coloro che potrebbero entrarepiù spiata d’Italia nei prossimi mesi. Non sonoqualsiasi, ma personaggi ben noti che hanno fatto discutere non poco nell’edizione precedente. Un vero e proprio colpo di scena, non proprio gradito da tutti i telespettatori, infatti molti di loro sono già pronti a contestare questa decisione. GF Vip 7, per tre concorrenti ritorno ormai dietro l’angolo. Soltanto pochi giorni fa vi abbiamo invece riferito di un altro nome discutibile, che potrebbe varcare la porta rossa. Potrebbe entrare in scena Elisa Esposito, ovvero la professoressa del Corsivo che sul web ha lanciato questo nuovo modo di parlare. Come sottolineato da Coming Soon, lei è ...

Pubblicità

GiovaQuez : 'L'intelligence Usa ha fatto errori clamorosi, non dobbiamo essere supini alla Nato. Putin ha conquistato il Donbas… - ubaloatiotu : In Onda, Nathalie Tocci accusa l'Europa: 'Perché la guerra in Ucraina era evitabile'. Tre errori clamorosi - Il Tem… - fabiorug62 : @RudiGhedini Numeri clamorosi. E le copie vendute nel 2000 sono già molte di meno di metà anni ‘80. Io per parte mi… - WLKFabio : RT @iuvinale_n: Perché lo dite solo oggi? In Onda, Nathalie Tocci accusa l'Europa: 'Perché la guerra in Ucraina era evitabile'. Tre errori… - Muresan801 : RT @GiovaQuez: 'L'intelligence Usa ha fatto errori clamorosi, non dobbiamo essere supini alla Nato. Putin ha conquistato il Donbass, noi ab… -