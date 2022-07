Tragico incidente a Roma | morte due ragazze di 21 e 22 anni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 11 luglio 2022) Ancora sangue sulle strade della Capitale, ancora due giovanissime vite spezzate in pochi istanti. Poco dopo la mezzanotte, nella notte tra domenica e lunedì, su via del Foro Italico, all’altezza del civico nr. 605 due auto, per cause ancora tutte da accertare, si sono scontrate. E l’impatto è stato violentissimo.duesu Via del Foro Italico A 00.20 circa i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via del Foro Italico nr. 605 per un gravissimostradale. E purtroppo la scena che si è presentata davanti ai loro occhi è stata terribile. A scontrarsi due auto, a perdere la vita in quel violento impatto due giovani, di 21 e 22. La strada è stata chiusa al traffico per tutti i rilievi del caso. Ora spetterà ai caschi bianchi fare chiarezza e ricostruire l’esatta dinamica. ...