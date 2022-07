Tra Gloria Guida e Johnny Dorelli il sospetto dei tradimenti ma sono sempre rimasti insieme (Di lunedì 11 luglio 2022) Mentre tutti parlano della fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti ci sono coppie che dopo 43 anni stanno ancora insieme ma come Gloria Guida e Johnny Dorelli ammettono che non è stato facile. E’ al Corriere della Sera che Dorelli e la Guida confessano anche del dubbio sui tradimenti. E’ l’attrice a riflettere sulle difficoltà superate nei loro decenni insieme. “Non è stato sempre tutto bello” lo ammette mentre racconta che lui era un uomo che piaceva ed era sempre lontano da casa, impegnato con il teatro. Gloria Guida restava a casa da sola con una bimba piccola. Dopo 43 anni e qualche dubbio sono ancora ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 11 luglio 2022) Mentre tutti parlano della fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti cicoppie che dopo 43 anni stanno ancorama comeammettono che non è stato facile. E’ al Corriere della Sera chee laconfessano anche del dubbio sui. E’ l’attrice a riflettere sulle difficoltà superate nei loro decenni. “Non è statotutto bello” lo ammette mentre racconta che lui era un uomo che piaceva ed eralontano da casa, impegnato con il teatro.restava a casa da sola con una bimba piccola. Dopo 43 anni e qualche dubbioancora ...

