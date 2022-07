Tra frac e Disney | sfila lo stile Camporegio - Cronaca - lanazione it

(Di lunedì 11 luglio 2022) Il Drago scende in Piazza in, in onore al cavallo vincente, e abiti da sera. Nessun corteo per la vittoriosa Contrada di: il priore Luigi Sani e tutto il popolo hanno deciso di non ...

Pubblicità

LA NAZIONE

Il Drago scende in Piazza in, in onore al cavallo vincente, e abiti da sera. Nessun corteo per la vittoriosa Contrada di Camporegio: il priore Luigi Sani e tutto il popolo hanno deciso di non costruire il tradizionale giro, ...La terza rivalità è quellaChiocciola e Tartuca. Rivivi la diretta. Ore 19.20: niente da fare ... E' stato comunque omaggiato il nome del cavallo, Zio, e molti contradaioli avevano un richiamo ... Tra frac e Disney, sfila lo stile Camporegio Nessun corteo per la contrada vittoriosa: un tamburino, due alfieri e dietro il popolo sorridente col drappellone di Emma Sergeant ...