Tra anoressia e bulimia, l'ossessione per l'immagine corporea tocca tre milioni di italiani con risvolti anche drammatici (Di lunedì 11 luglio 2022) Cresce l'allarme per quelli che vengono definiti disturbi alimentari. Un problema che tocca a vario titolo tre milioni di italiani, in particolare giovani donne, ma il fenomeno è sempre più diffuso anche tra gli uomini. La cronaca è zeppa di episodi che vedono protagonisti persone anoressiche o obese, ossessionate dal fisico, per non parlare di deliri e conseguenze della sempre più diffusa chirurgia estetica. Il difficile rapporto con il cibo spesso parte da quel fattore psicologico che porta a non accettarsi fisicamente. Per la psicologa torinese Ludovica Fiorino, da tempo impegnata anche su queste problematiche nelle scuole piemontesi. -"Si tratta di un fenomeno in piena crescita cui occorre rivolgere la massima attenzione per possibili risvolti anche ...

