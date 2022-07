Tour de France, Jonas Vingegaard vuole battere Pogacar: “Abbiamo un piano. E sull’Alpe d’Huez…” (Di lunedì 11 luglio 2022) Jonas Vingegaard non molla ed è pronto per attaccare lo sloveno Tadej Poga?ar sulla mitica salita dell’Alpe d’Huez. Il danese della Jumbo-Visma insegue il ciclista della UAE, leader della graduatoria generale dopo una prima interessantissima settimana del Tour de France 2022. Il 25enne ha riportato alla stampa come riporta ‘Clyngnews.com’. “Mi sento ancora bene, è passata solo una settimana. Non sono mancate le difficoltà, ma la condizione è buona. Avere 39 secondi su Pogacar non è bello, ma al Tour de France tutto può succedere”. Il teammate di Wout van Aert ha continuato dicendo: Siamo andati molto bene nelle prime fasi, senza cadere e senza perdere tempo. Siamo stati sfortunati sul pavé, sono caduto ed ho avuto dei problemi con la catena. Da allora le cose sono ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 luglio 2022)non molla ed è pronto per attaccare lo sloveno Tadej Poga?ar sulla mitica salita dell’Alpe d’Huez. Il danese della Jumbo-Visma insegue il ciclista della UAE, leader della graduatoria generale dopo una prima interessantissima settimana delde2022. Il 25enne ha riportato alla stampa come riporta ‘Clyngnews.com’. “Mi sento ancora bene, è passata solo una settimana. Non sono mancate le difficoltà, ma la condizione è buona. Avere 39 secondi sunon è bello, ma aldetutto può succedere”. Il teammate di Wout van Aert ha continuato dicendo: Siamo andati molto bene nelle prime fasi, senza cadere e senza perdere tempo. Siamo stati sfortunati sul pavé, sono caduto ed ho avuto dei problemi con la catena. Da allora le cose sono ...

