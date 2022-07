Tour de France 2022 | tutte le tappe | altimetria | calendario e percorso

(Di lunedì 11 luglio 2022)Dele. Ventunocon il via da Copenaghen e arrivo, come da tradizione, sugli Champs Élysées a Parigi. Saranno soltanto due le cronometro, cinque gli arrivi in salita su seidi montagna e tre sconfinamenti in...

Tadej Pogacar riprende dove aveva lasciato negli ultimi due anni, e nelle prime nove tappe deldeè già al comando della classifica generale. Lo sloveno è in giallo, così come chi lo ...Damiano Caruso parla a Sport Fair nel giorno di riposo delde: è (ancora una volta) l'unico italiano nei quartieri alti della classifica generale di una grande corsa a tappe Siciliano di Ragusa, Damiano Caruso è ancora una volta la bandiera dell'...Non è stata una prima parte di Tour de France 2022 da ricordare per i colori italiani. Le aspettative non erano di quelle altissime (imparagonabili, per dire, ad una Slovenia che può puntare su Pogaca ...Jonas Vingegaard non molla ed è pronto per attaccare lo sloveno Tadej Pogacar sulla mitica salita dell'Alpe d'Huez. Il danese della Jumbo-Visma insegue il ciclista della UAE, leader della graduatoria ...