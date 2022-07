Tour de France 2022 | scongiurato l' allarme Covid | tutti negativi ai tamponi - Sport - Altri Sport - quotidiano net

Pubblicità

Tadej Pogacar Roma, 11 luglio 2022 - Da ormai più di due anni a questa parte l'ombra del Covid spaventa anche il mondo dello sport e in particolare del ciclismo: la buona notizia per ilde2022 è che stavolta lo spauracchio sembra scongiurato, con tutti i test effettuati sui corridori risultati negativi. La settimana delle Alpi. Un esito non scontato specialmente dopo le ...Il sesto posto nella generale non cambia i programmi aldedi Romain Bardet , sempre deciso ad andare a caccia di un successo di tappa piuttosto che lottare per un piazzamento in classifica. "I piani non sono cambiati. Non ho mai detto che ...Tadej Pogacar è stato il protagonista principale della prima settimana del Tour de France. Un ruolo diviso probabilmente con Wout Van Aert, ma lo sloveno può contare sul massimo simbolo di prestigio n ...Il francese della Cofidis, costretto ad abbandonare la Grande Boucle perché positivo, ha criticato le norme fissate dagli organizzatori per combattere il propagarsi del virus in gruppo.