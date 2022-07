Tour de France 2022 | l’analisi del percorso | tanta varietà tra montagne e cronometro

Leggi su sportface

(Di lunedì 11 luglio 2022) Ilde, in programma dal 1 al 24 luglio, presenta unvariegato composto da sei tappe di montagna (con cinque arrivi in salita), sette tappe collinari, sei tappe pianeggianti e due prove a(per un totale di 53.9 chilometri contro il tempo).DE: CALENDARIO COMPLETO E ALTIMETRIE MONTEPREMI E PRIZE MONEY I TELECRONISTI DI RAISPORT ED EUROSPORT Prima settimana Il Grand Depart è previsto in Danimarca con unadi 13.2 chilometri a Copenaghen, pianeggiante ma insidiosa perché molto tecnica, che dovrebbe andare a premiare gli specialisti delle prove contro il tempo. La seconda tappa (Roskilde – Nyborg, 199 km) prevede uncompletamente pianeggiante, per ...