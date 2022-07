Totti e Ilary, quando Francesco sui social smentì le voci di rottura: «Sono fake news» (Di lunedì 11 luglio 2022) Sembra ormai arrivata al capolinea la meravigliosa storia d’amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi, che secondo indiscrezioni questa sera alle 19 dirameranno un comunicato in cui ufficializzeranno la loro separazione. E torna alla mente lo scorso febbraio, quando dopo le prime voci di crisi e di separazione imminente, con tanto di nome e cognome della presunta amante dell’ex capitano giallorosso, fu lo stesso Totti, in un video su Instagram, a smentire tutto. Il suo sfogo fu perentorio: «Nelle ultime ore ho letto sui media tante cose su di me e soprattutto sulla mia famiglia. Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news. Mi rivolgo a tutti voi che scrivete tutte queste cose di fare attenzione perché di mezzo ci ... Leggi su blog.libero (Di lunedì 11 luglio 2022) Sembra ormai arrivata al capolinea la meravigliosa storia d’amore traBlasi, che secondo indiscrezioni questa sera alle 19 dirameranno un comunicato in cui ufficializzeranno la loro separazione. E torna alla mente lo scorso febbraio,dopo le primedi crisi e di separazione imminente, con tanto di nome e cognome della presunta amante dell’ex capitano giallorosso, fu lo stesso, in un video su Instagram, a smentire tutto. Il suo sfogo fu perentorio: «Nelle ultime ore ho letto sui media tante cose su di me e soprattutto sulla mia famiglia. Non è la prima volta che mi succede di sentire queste. Mi rivolgo a tutti voi che scrivete tutte queste cose di fare attenzione perché di mezzo ci ...

