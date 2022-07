Totti e Ilary | la verità dell' amico Alex Nuccetelli | «Entrambi hanno un' altra storia | ma Francesco non voleva separarsi»

Pubblicità

trash_italiano : Secondo Dagospia, questa sera Ilary Blasi e Francesco Totti comunicheranno pubblicamente la loro decisione di separarsi in modo consensuale. - trash_italiano : Ilary Blasi conferma la fine del matrimonio con Francesco Totti. - trash_italiano : IL SERVIZIO SU ILARY E TOTTI AL TG1 PRIMA DELL’ANNUNCIO DI AMADEUS. IL TG1 SI BASA SU TWITTER. - elenafrancesco : #Totti #Ilary Si può dire che nonostante le tante offese che la maggior parte delle volte si prendono @_DAGOSPIA_ ci azzecca sempre ? - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ANSA - Ilary Blasi annuncia: 'Il mio matrimonio con Francesco Totti è terminato' -

al capolinea. Mentre si attende l'annunciato comunicato a certificare quella che sembra a tutti gli effetti la fine di un grande amore c'è anche il settimanale Chi . Che non solo ...L'ultima soap d'Italia, anzi di Roma: la separazione del re e della regina dell'Eur. Proprio quando tutt'intorno il mondo sembra andare a rotoli Sullo stesso argomento:Blasi sono l'ultima soap opera italiana, che piace proprio perché reale I Ferragnez invertiti. Dove l'uomo diventa donna e la donna legifera incontrastata Ok le metropolitane che non ...Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia». Così Ilary Blasi annuncia con una nota all'Ansa la separazione da Francesco Totti, in una ...«Dopo vent'anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da part ...