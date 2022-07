Totti e Ilary Blasi, la separazione: l’annuncio con un comunicato congiunto alle 19 (Di lunedì 11 luglio 2022) Francesco Totti e Ilary Blasi si separano: alle 19 renderanno noto, con un comunicato congiunto, la decisione di separarsi in modo consensuale e in grande serenità. La notizia era nell’aria da mesi, da quando Dagospia svelò il presunto tradimento di Totti con Noemi Bocchi confermando le voci di una imminente separazione con la moglie. I rumors e le smentite Erano seguite smentite più o meno convincenti, ma sui social e nella vita privata nessuno aveva rivisto Totti e Ilary di nuovo uniti. Diciassette anni di matrimonio Si chiude così dopo 17 anni di matrimonio una delle love story più importanti d’Italia con tanto di nozze celebrate in diretta nazionale e i tanti attestati di affetto durante i momenti più importanti ... Leggi su blog.libero (Di lunedì 11 luglio 2022) Francescosi separano:19 renderanno noto, con un, la decisione di separarsi in modo consensuale e in grande serenità. La notizia era nell’aria da mesi, da quando Dagospia svelò il presunto tradimento dicon Noemi Bocchi confermando le voci di una imminentecon la moglie. I rumors e le smentite Erano seguite smentite più o meno convincenti, ma sui social e nella vita privata nessuno aveva rivistodi nuovo uniti. Diciassette anni di matrimonio Si chiude così dopo 17 anni di matrimonio una delle love story più importanti d’Italia con tanto di nozze celebrate in diretta nazionale e i tanti attestati di affetto durante i momenti più importanti ...

