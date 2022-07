Torna “Fiumicino Legalità”: alla Biblioteca Gino Pallotta Blas Roca Rey presenta il suo nuovo libro (Di lunedì 11 luglio 2022) “Torna Fiumicino Legalità con un primo appuntamento estivo che si terrà venerdì 15 luglio alle ore 19.30 presso la Biblioteca Gino Pallotta di Fregene”. Ad annunciarlo in una nota stampa, è la delegata del sindaco alla Legalità Arcangela Galluzzo. “Il protagonista della serata sarà l’attore Blas Roca Rey che presenterà il suo libro ‘Il mondo di Blas. Storie di ordinaria magia’ e leggerà brani tratti dal testo – spiega Galluzzo -. Le storie narrate nel libro che presenta nascono per la radio. Scritte e lette ogni venerdì, per molti mesi, fino a diventare la sua adorabile ossessione”. “Sono storie vere, di uomini e donne, di ragazzi, di partigiani e ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 11 luglio 2022) “con un primo appuntamento estivo che si terrà venerdì 15 luglio alle ore 19.30 presso ladi Fregene”. Ad annunciarlo in una nota stampa, è la delegata del sindacoArcangela Galluzzo. “Il protagonista della serata sarà l’attoreRey che presenterà il suo‘Il mondo di. Storie di ordinaria magia’ e leggerà brani tratti dal testo – spiega Galluzzo -. Le storie narrate nelchenascono per la radio. Scritte e lette ogni venerdì, per molti mesi, fino a diventare la sua adorabile ossessione”. “Sono storie vere, di uomini e donne, di ragazzi, di partigiani e ...

juvenalvtjunior : RT @AeroportidiRoma: Questa mattina, presso l’Ambasciata del Brasile a Roma, abbiamo celebrato il ritorno di @LATAMAirlines a #Fiumicino, c… - AeroportidiRoma : Questa mattina, presso l’Ambasciata del Brasile a Roma, abbiamo celebrato il ritorno di @LATAMAirlines a #Fiumicino… - ___Kr0p0tk1n___ : RT @CN24_tv: “U Tamunga” torna in Italia: Morabito è atterrato a Fiumicino, deve scontare 30 anni ?? QUI ?? - CN24_tv : “U Tamunga” torna in Italia: Morabito è atterrato a Fiumicino, deve scontare 30 anni ?? QUI ??… - AGR_web : Sabato 9 luglio, torna in pista al Cetorelli la corsa serale 'Un'americana a Fiumicino' Nuovo grande appuntamento c… -