Torino, i convocati per il ritiro Bad Leonfelden: la decisione su Bremer (Di lunedì 11 luglio 2022) L'allenatore del Torino Juric ha diramato i convocati per il ritiro granata di Bad Leonfelden L'allenatore del Torino Ivan Juric ha reso nota la lista dei convocati per il ritiro granata in Austria a Bad Leonfelden. Presente anche Gleison Bremer, nonostante la tanti voci di mercato sul suo conto. Portieri: Berisha, Gemello, Milinkovic-Savic.Difensori: Aina, Antov, Bremer, Buongiorno, Della Valle, Djidji, Izzo, Rodriguez, Singo, Vojvoda, ZimaCentrocampisti: Adopo, Antolini, Bayeye, Fiorenza, Garbett, Horvath, Linetty, Lukic, Ricci, Segre.Attaccanti: Akhalaia, Edera, Pellegri, Radonjic, Sanabria, Verdi, Zaza. L'articolo proviene da Calcio News 24.

