Torino, i convocati di Juric per il raduno in Austria: c'è Bremer (Di lunedì 11 luglio 2022) Il Torino, che la scorsa settimana si è radunato e svolto alcuni allenamenti al Filadelfia, quest'oggi ha raggiunto il ritiro in Austria di Bad Leonfelden, dove rimarrà fino al 22 luglio. Questi la lista dei convocati, nei quali spicca la presenza di Gleison Bremer e dei due nuovi acquisti Bayeye e Radonjic. Portieri: Berisha, Gemello, Milinkovic-Savic. Difensori: Aina, Antov, Bremer, Buongiorno, Della Valle, Djidji, Izzo, Rodriguez, Singo, Vojvoda, Zima. Centrocampisti: Adopo, Antolini, Bayeye, Fiorenza, Garbett, Horvath, Linetty, Lukic, Ricci, Segre. Attaccanti: Akhalaia, Edera, Pellegri, Radonjic, Sanabria, Verdi, Zaza. SportFace.

