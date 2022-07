Top Gun 3 potrebbe essere realtà, parola di Miles Teller (Di lunedì 11 luglio 2022) Top Gun: Maverick si è affermato con forza quale miglior prodotto cinematografico dell’ultimo periodo. Grazie al successo del film, Miles Teller (Rooster) l’ha toccata piano, rivelando la probabilità di proseguire con un terzo capitolo della saga Top Gun 3 un sogno? Dopo il successo di Top Gun: Maverick – sequel del leggendario film originale del 1986 – non ci sono dubbi sul fatto che un terzo film della saga sarebbe gradito ai fan e non solo. Come sappiamo, Tom Cruise è abbastanza scettico di suo, è difficile che annunci un progetto se non si senta sicuro della sua riuscita, infatti Top Gun: Maverick è stato per anni un argomento tabù dell’attore, eclissato ad ogni conversazione. Ogni suo indugio sul sequel si è dissipato quando ha trovato la storia giusta, e il resto è storia: 1.183.600.000 dollari incassati. Top Gun 3 potrebbe ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 11 luglio 2022) Top Gun: Maverick si è affermato con forza quale miglior prodotto cinematografico dell’ultimo periodo. Grazie al successo del film,(Rooster) l’ha toccata piano, rivelando la probabilità di proseguire con un terzo capitolo della saga Top Gun 3 un sogno? Dopo il successo di Top Gun: Maverick – sequel del leggendario film originale del 1986 – non ci sono dubbi sul fatto che un terzo film della saga sarebbe gradito ai fan e non solo. Come sappiamo, Tom Cruise è abbastanza scettico di suo, è difficile che annunci un progetto se non si senta sicuro della sua riuscita, infatti Top Gun: Maverick è stato per anni un argomento tabù dell’attore, eclissato ad ogni conversazione. Ogni suo indugio sul sequel si è dissipato quando ha trovato la storia giusta, e il resto è storia: 1.183.600.000 dollari incassati. Top Gun 3...

