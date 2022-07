Toni Nadal: «Il tennis disordinato di Kyrgios è un handicap, è per questo che è 40 al mondo» (Di lunedì 11 luglio 2022) Dice Toni Nadal, e lo diceva come quasi tutti già prima della finale di Wimbledon, che Kyrgios con quel suo gioco un po’ così – “creativo”, “disordinato” – non ha speranze di battere Djojkovic. Uno “serio”, “disposto a fare quel che Kyrgios non vuole fare”. La lezione di tennis dello “zio Toni” sul Paìs è concettuale. E va oltre la cortina di fumo caratteriale dell’australiano, quel refrain “non vince perché è pazzo”. Il punto, per Nadal, è tecnico: “La mancanza di costanza dell’australiano, soprattutto in termini di mantenimento dell’aggressività, ha messo in luce il problema principale che, secondo me, mostra il suo gioco. Ha la cattiva abitudine di colpire troppe palle in qualsiasi modo, praticamente senza prestare attenzione e in una brutta ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 11 luglio 2022) Dice, e lo diceva come quasi tutti già prima della finale di Wimbledon, checon quel suo gioco un po’ così – “creativo”, “” – non ha speranze di battere Djojkovic. Uno “serio”, “disposto a fare quel chenon vuole fare”. La lezione didello “zio” sul Paìs è concettuale. E va oltre la cortina di fumo caratteriale dell’australiano, quel refrain “non vince perché è pazzo”. Il punto, per, è tecnico: “La mancanza di costanza dell’australiano, soprattutto in termini di mantenimento dell’aggressività, ha messo in luce il problema principale che, secondo me, mostra il suo gioco. Ha la cattiva abitudine di colpire troppe palle in qualsiasi modo, praticamente senza prestare attenzione e in una brutta ...

Pubblicità

napolista : Toni Nadal: «Il tennis disordinato di #Kyrgios è un handicap, è per questo che è 40 al mondo» Sul Paìs: “Nel tenni… - infoitsport : Toni Nadal: l'apparente follia di Kyrgios può essere la sua carta vincente, o forse no - ilNapolista - zazoomblog : Toni Nadal: l’apparente follia di Kyrgios può essere la sua carta vincente o forse no - #Nadal: #l’apparente… - napolista : Toni Nadal: l’apparente follia di #Kyrgios può essere la sua carta vincente, o forse no Su El Pais scrive che l’a… - zazoomblog : Toni Nadal la rivelazione: “Ecco come Rafael supera le difficoltà” - #Nadal #rivelazione: #“Ecco #Rafael -