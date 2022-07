Pubblicità

comunica_rp : Tiscali-Linkem, ecco il piano industriale “combined” 2022-2025 -

Bitmat

che, in data 8 luglio 2022, si è tenuta una riunione del Consiglio di Amministrazione della Società che ha deliberato su una serie di argomenti rilevanti e connessi con l'operazione ...che in data 8 luglio 2022 si è tenuta una riunione del Consiglio di Amministrazione della Società che ha deliberato su una serie di argomenti rilevanti e connessi con l'operazione di ... Tiscali comunica gli esiti del Consiglio di Amministrazione Nel CdA dell’8.07.22 è stato approvato il piano industriale 2022-2025 post integrazione tra Tiscali e le attività di retail di Linkem.(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Prezzi in calo sulla rete carburanti, con il diesel che al self service torna sotto i 2 euro al litro. In base ...