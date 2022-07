Tirrito Co G I | “L’allentamento del 41bis voluto da certe associazioni | è sbagliato e inaccettabile”

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 11 luglio 2022) “deldall’attuale capo del Dap non rappresenta solo un’offesa alle centinaia di vittime della mafia, con o senza divisa, ma una miope gestione della sicurezza, che non impedendo l’isolamento dei detenuti ne favorisce la possibilità di interagire col mondo criminale”. A parlare è Maricetta, portavoce del Co.G.I. (Comitato dei collaboratori di Giustizia), che fa propria la preoccupazione di tanti rappresentanti della polizia penitenziaria e moltissimi familiari di vittime di mafia. “Chi conosce i metodi mafiosi – prosegue– sa che interrompere la catena di comando sia utile tanto quanto seguire il flusso economico delle attività criminose. Certi boss dettano legge anche dal carcere, e solo una misura restrittiva come ilriesce ad arginare ...