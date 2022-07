Tiro a volo: specialisti Fossa Olimpica inaugurano ultima prova di CdM a Changwon (Di lunedì 11 luglio 2022) L’ultima prova della Coppa del Mondo ISSF 2022 di Tiro a volo è cominciata all’International Shooting Range di Changwon (Corea del Sud). Ad inaugurarla sono stati gli specialisti di Fossa Olimpica. Quest’oggi hanno affrontato i primi 75 piattelli. Al maschile la classifica provvisoria è guidata dal britannico Aaron Heading. A tallonarlo è Lorenzo Ferrari (Fiamme Oro), che ha chiuso con 74. Bene hanno fatto anche Daniele Resca (Carabinieri) e Valerio Grazini (Carabinieri), andati a riposo con 73. Al femminile guidano l’australiana Penny Smith e la cinese Xinyl Wang, entrambe con 74. Scorrendo la classifica in seconda posizione provvisoria ci sono Alessia Iezzi (Carabinieri) e Giulia Grassia (Esercito) con 70. Quarta Maria Lucia Palmitessa (Fiamme Oro) ... Leggi su sportface (Di lunedì 11 luglio 2022) L’della Coppa del Mondo ISSF 2022 diè cominciata all’International Shooting Range di(Corea del Sud). Ad inaugurarla sono stati glidi. Quest’oggi hanno affrontato i primi 75 piattelli. Al maschile la classifica provvisoria è guidata dal britannico Aaron Heading. A tallonarlo è Lorenzo Ferrari (Fiamme Oro), che ha chiuso con 74. Bene hanno fatto anche Daniele Resca (Carabinieri) e Valerio Grazini (Carabinieri), andati a riposo con 73. Al femminile guidano l’australiana Penny Smith e la cinese Xinyl Wang, entrambe con 74. Scorrendo la classifica in seconda posizione provvisoria ci sono Alessia Iezzi (Carabinieri) e Giulia Grassia (Esercito) con 70. Quarta Maria Lucia Palmitessa (Fiamme Oro) ...

