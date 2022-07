Tiro a volo, Coppa del Mondo Changwon 2022: buoni riscontri per gli azzurri del trap dopo 75 piattelli delle qualificazioni (Di lunedì 11 luglio 2022) Ottime notizie per gli azzurri e le azzurre del trap in Coppa del Mondo di Tiro a volo: a Changwon, in Corea del Sud, dopo i primi 75 piattelli delle qualificazioni individuali tutti i tiratori italiani sono in corsa per il passaggio alla fase finale di domani, quando ci saranno anche da completare le eliminatorie con gli ultimi 50 piattelli. Nel trap femminile alle spalle dell’australiana Penny Smith, in testa con 74, ci sono Giulia Grassia ed Alessia Iezzi, appaiate in seconda posizione a quota 70. Folto gruppo in quarta posizione a quota 69 con la cinese Wu Cuicui, la portoricana Augusta Rose Campos-Martyn, la britannica Lucy Charlotte Hall, l’altra cinese Wang ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 luglio 2022) Ottime notizie per glie le azzurre delindeldi: a, in Corea del Sud,i primi 75individuali tutti i tiratori italiani sono in corsa per il passaggio alla fase finale di domani, quando ci saranno anche da completare le eliminatorie con gli ultimi 50. Nelfemminile alle spalle dell’australiana Penny Smith, in testa con 74, ci sono Giulia Grassia ed Alessia Iezzi, appaiate in seconda posizione a quota 70. Folto gruppo in quarta posizione a quota 69 con la cinese Wu Cuicui, la portoricana Augusta Rose Campos-Martyn, la britannica Lucy Charlotte Hall, l’altra cinese Wang ...

