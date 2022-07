Tino Iannuzzi | la passione per la politica

Leggi su cronachesalerno

(Di lunedì 11 luglio 2022) di Matteo Gallo È tutto lì. In via Leopoldo Cassese, nella strada che porta sull’asfalto il nome dello storico e archivista italiano con il quale condivide il sacro valore della memoria e l’amore per il Sud. Ed è tutto lì, nell’elegante studio al primo piano di un edificio che si arrampica verso le nuvole poco prima dell’acquedotto medievale, in pieno centro a Salerno, dove ogni stanza è un racconto a porte aperte sulla sua vita pubblica e privata. Storie nella storia. Una dentro l’altra. Corposa risma di pagine dell’esistenza sulla quale, sessantuno anni, avvocato e parlamentare di lungo corso, politico di ispirazione e formazione democristiana, soffia con il calore di parole così generose da non fare torto alcuno ai tanti ricordi cui vanno collegandosi. C’è lo scrittoio di nonno Barbato, notaio di Valle dell’Angelo, piccolissimo comune ...