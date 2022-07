“Ti amo”. Elisabetta Gregoraci, nuovo fidanzato ingombrante: la spettacolare dichiarazione del cielo (Di lunedì 11 luglio 2022) Elisabetta Gregoraci, spunta un nuovo fidanzato? La dichiarazione arriva nel modo più spettacolare durante le prove di Battiti live. Lei, per ora, glissa, ma qualcosa in pentola bolle di sicuro. A proposito del suo rapporto con l’altro sesso Eli era stata categorica. “Sono esigente con gli uomini, devono superare delle prove per conquistarmi. Sono una donna romantica, che si emoziona con le canzoni”, aveva detto al settimanale Chi nel corso di una recente intervista. E sul fatto di essere single, Elisabetta Gregoraci, confida: “qualche coraggioso c’è, per fortuna. Rimango una donna esigente che non si accontenta, ma non mancano i candidati”. Uscirà allo scoperto con qualche corteggiatore? “Se c’è, lo scoprirete. A volte gli uomini, quando stai per ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 11 luglio 2022), spunta un? Laarriva nel modo piùdurante le prove di Battiti live. Lei, per ora, glissa, ma qualcosa in pentola bolle di sicuro. A proposito del suo rapporto con l’altro sesso Eli era stata categorica. “Sono esigente con gli uomini, devono superare delle prove per conquistarmi. Sono una donna romantica, che si emoziona con le canzoni”, aveva detto al settimanale Chi nel corso di una recente intervista. E sul fatto di essere single,, confida: “qualche coraggioso c’è, per fortuna. Rimango una donna esigente che non si accontenta, ma non mancano i candidati”. Uscirà allo scoperto con qualche corteggiatore? “Se c’è, lo scoprirete. A volte gli uomini, quando stai per ...

