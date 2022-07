The Cleaning Lady: trama episodi 11 luglio 2022 su Italia 1 (Di lunedì 11 luglio 2022) La serie tv americana The Cleaning Lady va in onda in chiaro stasera in tv lunedì 4 luglio 2022 in seconda serata su Italia 1. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA The Cleaning Lady trama stagione 1 episodio 3 Regali di nozze. Garrett da a Thony un ultimatum che potrebbe compromettere il suo accesso alle cure mediche. Arman è incaricato di raccogliere grosse “donazioni” per il matrimonio della figlia di Hayak, mettendo in dubbio il suo vero ruolo all’interno dell’associazione. Dopo la rivelazione di un segreto che può avere enormi conseguenze sul suo futuro, tra Chris e la madre Fiona si crea una frattura. Nel tentativo di trovare ... Leggi su cubemagazine (Di lunedì 11 luglio 2022) La serie tv americana Theva in onda in chiaro stasera in tv lunedì 4in seconda serata su1. Ecco di seguitoe anticipazioni sugli. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA Thestagione 1o 3 Regali di nozze. Garrett da a Thony un ultimatum che potrebbe compromettere il suo accesso alle cure mediche. Arman è incaricato di raccogliere grosse “donazioni” per il matrimonio della figlia di Hayak, mettendo in dubbio il suo vero ruolo all’interno dell’associazione. Dopo la rivelazione di un segreto che può avere enormi conseguenze sul suo futuro, tra Chris e la madre Fiona si crea una frattura. Nel tentativo di trovare ...

Pubblicità

Teleblogmag : Ecco tutti gli appuntamenti televisivi della serata! #GuidaTV - gyujhee : bible sto ai tuoi piedi faccio tutto quello che vuoi sono al tuo servizio yes i do the cooking yes i do the cleaning - antzz47 : RT @missJlenia: Oggi uno dei miei cagnolini si è dimenticato di augurarmi il buongiorno ??, e quindi ha passato la sua pausa pranzo a pulire… - alltjmeyoongi : totalmente il mio tipo cazzo mi metterei a fare le faccende domestiche per lei Yes I do the cooking yes I do the cleaning - DiTeleblog : The Cleaning Lady...Perciò! -