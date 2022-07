The Boys: annunciato il crossover con lo spinoff Varsity (Di lunedì 11 luglio 2022) Lo showrunner di The Boys Eric Kripke ha rivelato quando sarà ambientata la prossima serie spin-off e ha confermato il crossover tra i due show. La serie di successo di Prime Video The Boys sarà presto affiancata da uno spinoff incentrato sull'addestramento e la formazione dei giovani supereroi della Vought. Lo show avrà un cast nuovi di zecca, ma l'annuncio di un crossover promette di farci rivedere alcuni dei volti che abbiamo imparato a conoscere e amare. Con tre stagioni, ora disponibili su Prime Video, The Boys è diventato una delle offerte più popolari della piattaforma di streaming di Amazon. Uno dei protagonisti dello show, Karl Urban, ha rivelato l'inizio delle riprese. Ma non finisce qui. L'universo di sta per espandersi con The Boys: Varsity, ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 11 luglio 2022) Lo showrunner di TheEric Kripke ha rivelato quando sarà ambientata la prossima serie spin-off e ha confermato iltra i due show. La serie di successo di Prime Video Thesarà presto affiancata da unoincentrato sull'addestramento e la formazione dei giovani supereroi della Vought. Lo show avrà un cast nuovi di zecca, ma l'annuncio di unpromette di farci rivedere alcuni dei volti che abbiamo imparato a conoscere e amare. Con tre stagioni, ora disponibili su Prime Video, Theè diventato una delle offerte più popolari della piattaforma di streaming di Amazon. Uno dei protagonisti dello show, Karl Urban, ha rivelato l'inizio delle riprese. Ma non finisce qui. L'universo di sta per espandersi con The, ...

