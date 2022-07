Texas, donna incinta sfida la multa stradale: “Il mio bambino conta come passeggero” (Di lunedì 11 luglio 2022) Una donna incinta è stata multata perché stava guidando da sola nella corsia preferenziale per il carpooling, ossia le auto in condivisione. È questa la storia di Brandy Bottone che ha deciso di contestare la multa da 215 dollari perché come ha spiegato all’agente che l’ha fermata, dopo l’annullamento della sentenza Roe v. Wade la bambina che porta in grembo è già da considerare una persona e quindi un secondo passeggero. Brandy Bottone è stata multata perché percorreva da sola la corsa preferenziale destinata alle auto in condivisone“La mia bambina è proprio qui, ed è una persona” È successo in Texas quando la 32enne, alla 34esima settimana di gravidanza, ha deciso di imboccare la corsia preferenziale per guadagnare qualche minuto di vantaggio mentre ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 11 luglio 2022) Unaè statata perché stava guidando da sola nella corsia preferenziale per il carpooling, ossia le auto in condivisione. È questa la storia di Brandy Bottone che ha deciso di contestare lada 215 dollari perchéha spiegato all’agente che l’ha fermata, dopo l’annullamento della sentenza Roe v. Wade la bambina che porta in grembo è già da considerare una persona e quindi un secondo. Brandy Bottone è statata perché percorreva da sola la corsa preferenziale destinata alle auto in condivisone“La mia bambina è proprio qui, ed è una persona” È successo inquando la 32enne, alla 34esima settimana di gravidanza, ha deciso di imboccare la corsia preferenziale per guadagnare qualche minuto di vantaggio mentre ...

