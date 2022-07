Terza Guerra Mondiale | tensioni sempre più alte a Kalinigrad | E Putin taglia il gas all’Italia

(Di lunedì 11 luglio 2022) Il blocco del transito delle merci versonon fa che aumentare ulteriormente leinternazionali e avvicinapiù allo scenario più temuto. La mossa della Lituania, che ha ampliato le restrizioni al transito delle merci versoattraverso il suo territorio, rientra nell’ambito delle sanzioni che l’Unione Europea ha voluto infliggere a Mosca in seguito all’invasione russa dell’Ucraina, cominciata lo scorso 24 febbraio. La notizia è stata confermata dalle dogane della Lituania e subito rilanciata dai media internazionali. Tra le nuove restrizioni imposte da Vilnius ci sono le bevande alcoliche così come i prodotti chimici industriali a base di alcool, ma anche il legname e il cemento. Il blocco del transito delle merci versonon poteva che ...

