Terribile incidente | Giorgia e Beatrice | morte due ventenni Lo schianto poi l’auto si ribalta

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 11 luglio 2022)Anzuini eFunariu, 22 e 20 anni, sono le due vittime dell’avvenuto nella notte a Roma. L’impatto, secondo quanto si apprende, è avvenuto sulla cosiddetta “Olimpica”, all’altezza della tangenziale est nel tratto di via del Foro Italico 605, tra la Salaria la zona dell’Acquacetosa. Sul luogo dell’, circa trenta minuti dopo la mezzanotte, il personale medico del 118, i vigili del fuoco, la polizia di Stato e la polizia locale con diverse pattuglie, per le analisi scientifiche e la chiusura della strada. Riporta il Messaggero come dalle testimonianze e dalle telecameresu cui viaggiavano le ragazze, una Citroen C3 percorreva via del Foro italico direzione San Giovanni proveniente dallo stadio Olimpico quando in prossimità di una curva ampia ha perso il ...