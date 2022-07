Terremoto in Italia, due scosse ravvicinate: dove è successo (Di lunedì 11 luglio 2022) È successo questa mattina, lunedì 11 luglio. Gli abitanti hanno sentito due scosse di Terremoto ravvicinate a Motta Sant’Anastasia, in provincia di Catania. Si è sentita la terra tremare fino in Calabria. Due scosse di Terremoto a Catania Questa mattina, lunedì 11 luglio, si sono susseguite due scosse di Terremoto, una dopo l’altra, a distanza di pochi secondi ma con magnitudo decisamente differenti. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha registrato l’evento. La prima scossa è stata registrata alle 10:20 e 35 secondi, con magnitudo 2.3. La seconda, sempre a Motta Sant’Anastasia, è stata registrata alle 10:20 e 49 secondi, con magnitudo 3.2. La scossa più forte, la seconda, è avvenuta a 9 chilometri da Motta Sant’Anastasia, a ... Leggi su tvzap (Di lunedì 11 luglio 2022) Èquesta mattina, lunedì 11 luglio. Gli abitanti hanno sentito duedia Motta Sant’Anastasia, in provincia di Catania. Si è sentita la terra tremare fino in Calabria. Duedia Catania Questa mattina, lunedì 11 luglio, si sono susseguite duedi, una dopo l’altra, a distanza di pochi secondi ma con magnitudo decisamente differenti. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha registrato l’evento. La prima scossa è stata registrata alle 10:20 e 35 secondi, con magnitudo 2.3. La seconda, sempre a Motta Sant’Anastasia, è stata registrata alle 10:20 e 49 secondi, con magnitudo 3.2. La scossa più forte, la seconda, è avvenuta a 9 chilometri da Motta Sant’Anastasia, a ...

TommyBrain : Italia e Francia: il popolo non vota più - Terremoto' - IacobellisT : Italia e Francia: il popolo non vota più - Terremoto' - ISMDingv : #terremoto #Motta_Sant-Anastasia(CT)_(CT) #Italia 11 Luglio 2022 alle 08:20:49 (UTC), ML 3.2 57 dati di… - Gazzettino : #terremoto vicino l'Etna, scossa di magnitudo 3.2 in provincia di #catania - mariarosariaFo8 : @AliceMell5 @katun79 Non mi sono MAI voluta occupare dei bonus edilizi Avevo ancora vivido lo scandalo della ricost… -