Teramo | ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport dopo l’esclusione dalla Serie C

Leggi su sportface

(Di lunedì 11 luglio 2022) Ilha ufficialmente presentato ilaldi– Sezione sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche contro la Figc e la delibera del Consiglio Federale dell’8 luglio che non ha concesso agli abruzzesi la licenza nazionale e ha dunque vietato l’iscrizione alla prossimaC per motivi di tipo economico-amministrativi, nonostante tutti gli adempimenti fossero già assolti. Questa la richiesta della società: “annullare il provvedimento del Consiglio Federale della Figc, pubblicato con C.U. n. 7/A il giorno 8 luglio 2022, e, per l’effetto, di disporre l’ammissione della stessa al CampionatoC 2022/2023, anche mediante remissione in termini e/o appello al ...