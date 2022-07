Tensioni nel Governo | Draghi al Colle da Mattarella | c' è aria di verifica politica

Pubblicità

chiarapellegri9 : RT @RaiNews: Il premier sale al Quirinale dopo il (mancato) voto di oggi del Movimento 5 Stelle sul Dl Aiuti - benjamn_boliche : RT @RaiNews: Il premier sale al Quirinale dopo il (mancato) voto di oggi del Movimento 5 Stelle sul Dl Aiuti - tfabiani2 : RT @RaiNews: Il premier sale al Quirinale dopo il (mancato) voto di oggi del Movimento 5 Stelle sul Dl Aiuti - RaiNews : Il premier sale al Quirinale dopo il (mancato) voto di oggi del Movimento 5 Stelle sul Dl Aiuti - Libero_official : #Draghi è salito al Colle da #Mattarella dopo una giornata piena di tensioni: il #M5s ha deciso di astenersi nel vo… -

E infatti propriogiorno in cui i 5 stelle non hanno votato il decreto Aiuti, i leghisti hanno lanciato un'azione di ostruzionismo alla Camera. Una strategia che punta a ritardare l'arrivo in ...pomeriggio il M5S non aveva partecipato al voto alla Camera sul decreto Aiuti, dopo aver votato nei giorni scorsi la fiducia sul provvedimento. Ora i riflettori erano puntati sul Senato per le ...I pentastellati non partecipano al voto di fiducia sul decreto Aiuti alla Camera. Il testo passa con 266 sì e 47 no. Ma sul provvedimento la tensione si sposta al Senato, dove il testo deve essere app ...Dopo lo strappo pentastellato alla Camera s'alza l'allarme sulla tenuta del governo. Il premier Draghi va da Mattarella, mentre il centrodestra lancia un appello alla responsabilità ...