Tennis, Toni Nadal: “Kyrgios vale il numero 40 del mondo, non ha continuità” (Di lunedì 11 luglio 2022) Sulle colonne del quotidiano ‘El Pais‘, Toni Nadal ha analizzato la finale di Wimbledon 2022 in cui Novak Djokovic ha sconfitto Nick Kyrgios. L’allenatore e zio di Rafa si è in particolare soffermato sull’australiano, spiegando perché non ha avuto possibilità contro Nole: “Kyrgios colpisce troppe palle in qualsiasi modo, talvolta anche in una brutta posizione e in maniera disattenta. Se non hai un buon controllo, nel Tennis di oggi, non vai da nessuna parte. Kyrgios non ha né la costanza né la continuità necessaria per fare punti. Intende il gioco in maniera molto disordinata: troppo spesso colpisce di dritto senza piegare le ginocchia ed il rovescio senza regolare i passi come dovrebbe. Tale modo di giocare è praticamente inutile, il Tennis non è ... Leggi su sportface (Di lunedì 11 luglio 2022) Sulle colonne del quotidiano ‘El Pais‘,ha analizzato la finale di Wimbledon 2022 in cui Novak Djokovic ha sconfitto Nick. L’allenatore e zio di Rafa si è in particolare soffermato sull’australiano, spiegando perché non ha avuto possibilità contro Nole: “colpisce troppe palle in qualsiasi modo, talvolta anche in una brutta posizione e in maniera disattenta. Se non hai un buon controllo, neldi oggi, non vai da nessuna parte.non ha né la costanza né lanecessaria per fare punti. Intende il gioco in maniera molto disordinata: troppo spesso colpisce di dritto senza piegare le ginocchia ed il rovescio senza regolare i passi come dovrebbe. Tale modo di giocare è praticamente inutile, ilnon è ...

