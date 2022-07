Tennis: Roger Federer è senza punti nel ranking ATP. La strana situazione di classifica dello svizzero (Di lunedì 11 luglio 2022) Roger Federer senza punti nel ranking ATP pur essendo ancora giocatore in attività e con piani di rientro. Il paradosso della classifica mondiale pubblicata oggi è questo, con il 20 volte vincitore Slam che ha giocato l’ultima partita a Wimbledon 2021. E proprio qui sta la ragione della sua uscita dalla classifica. Dal momento che lo svizzero non ha più giocato da allora, gli sono semplicemente scaduti tutti i punti che aveva conquistato, inclusi quelli della finale di Wimbledon 2019 (600, dimezzati dal regolamento di zona Covid che finirà di essere applicato dopo Montreal). In buona sostanza, Federer fuori dalla graduatoria mondiale era qualcosa che non si vedeva dal 22 settembre 1997, quando fece per la prima volta ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 luglio 2022)nelATP pur essendo ancora giocatore in attività e con piani di rientro. Il paradosso dellamondiale pubblicata oggi è questo, con il 20 volte vincitore Slam che ha giocato l’ultima partita a Wimbledon 2021. E proprio qui sta la ragione della sua uscita dalla. Dal momento che lonon ha più giocato da allora, gli sono semplicemente scaduti tutti iche aveva conquistato, inclusi quelli della finale di Wimbledon 2019 (600, dimezzati dal regolamento di zona Covid che finirà di essere applicato dopo Montreal). In buona sostanza,fuori dalla graduatoria mondiale era qualcosa che non si vedeva dal 22 settembre 1997, quando fece per la prima volta ...

