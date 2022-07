Tennis, quando torna in campo Jannik Sinner? Il calendario dei prossimi tornei: giocherà anche sulla terra prima del cemento americano (Di lunedì 11 luglio 2022) Jannik Sinner guarda al futuro. Dopo le ottime due settimane sull’erba di Wimbledon, dove l’altoatesino si è spinto fino ai quarti di finale prima di uscire sconfitto dal match contro Novak Djokovic (5-7 2-6 6-3 6-2 6-2 il punteggio finale con cui ha vinto il serbo), è già tempo di pensare ai prossimi impegni per il classe 2001. Sinner rientrerà in campo tra meno di 10 giorni, ovvero per l’ATP 500 che si svolgerà sulla terra rossa di Amburgo dal 18 al 24 luglio. Sarà un torneo sicuramente non banale, visto che nell’entry list figurano giocatori come lo spagnolo Carlos Alcaraz, il russo Andrey Rublev e l’argentino Diego Schwartzman. Inoltre, guardando in casa Italia, potrebbe essere presente anche Lorenzo Musetti. Dopo Amburgo ci sarà ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 luglio 2022)guarda al futuro. Dopo le ottime due settimane sull’erba di Wimbledon, dove l’altoatesino si è spinto fino ai quarti di finaledi uscire sconfitto dal match contro Novak Djokovic (5-7 2-6 6-3 6-2 6-2 il punteggio finale con cui ha vinto il serbo), è già tempo di pensare aiimpegni per il classe 2001.rientrerà intra meno di 10 giorni, ovvero per l’ATP 500 che si svolgeràrossa di Amburgo dal 18 al 24 luglio. Sarà un torneo sicuramente non banale, visto che nell’entry list figurano giocatori come lo spagnolo Carlos Alcaraz, il russo Andrey Rublev e l’argentino Diego Schwartzman. Inoltre, guardando in casa Italia, potrebbe essere presenteLorenzo Musetti. Dopo Amburgo ci sarà ...

