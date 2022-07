Tennis: Novak Djokovic ha un biglietto per Torino, ma la qualificazione alle ATP Finals non è ancora ufficiale (Di lunedì 11 luglio 2022) Novak Djokovic ha appena vinto il suo settimo Wimbledon, il quarto consecutivo, dopo aver battuto in finale l’australiano Nick Kyrgios. Una vittoria che ha permesso al serbo di essere molto vicino alla qualificazione alle ATP Finals di Torino, ma non c’è ancora l’ufficialità sulla presenze del nativo di Belgrado nel capoluogo piemontese. Per regolamento, infatti, un vincitore di uno Slam è qualificato di diritto per le Finals, ma dovrà rimanere nella Top-20 della Race. Attualmente Djokovic è al numero dieci della classifica, ma in questi mesi la situazione per il serbo potrebbe cambiare notevolmente, visto che non giocherà i Masters 1000 sul cemento americano e poi anche gli US Open, per via della sua mancata vaccinazione al ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 luglio 2022)ha appena vinto il suo settimo Wimbledon, il quarto consecutivo, dopo aver battuto in finale l’australiano Nick Kyrgios. Una vittoria che ha permesso al serbo di essere molto vicino allaATPdi, ma non c’èl’ufficialità sulla presenze del nativo di Belgrado nel capoluogo piemontese. Per regolamento, infatti, un vincitore di uno Slam è qualificato di diritto per le, ma dovrà rimanere nella Top-20 della Race. Attualmenteè al numero dieci della classifica, ma in questi mesi la situazione per il serbo potrebbe cambiare notevolmente, visto che non giocherà i Masters 1000 sul cemento americano e poi anche gli US Open, per via della sua mancata vaccinazione al ...

