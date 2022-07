Tennis, Medvedev guarda la Formula 1 e scrive “Domenica perfetta”. Frecciata a Wimbledon? (Di lunedì 11 luglio 2022) Mentre sul Centre Court di Wimbledon andava in scena la finale tra Novak Djokovic e Nick Kyrgios, il numero uno al mondo Daniil Medvedev guardava comodamente il GP d’Austria di Formula 1 sul suo divano. “Domenica perfetta” ha scritto il russo su Instagram, postando un video in cui appunto seguiva la corsa invece dello slam londinese. In molti ovviamente hanno subito pensato ad una Frecciata nei confronti di Wimbledon, che ha deciso di bannare atleti russi e bielorussi per via della guerra in Ucraina. Di seguito la foto. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 11 luglio 2022) Mentre sul Centre Court diandava in scena la finale tra Novak Djokovic e Nick Kyrgios, il numero uno al mondo Daniilva comodamente il GP d’Austria di1 sul suo divano. “” ha scritto il russo su Instagram, postando un video in cui appunto seguiva la corsa invece dello slam londinese. In molti ovviamente hanno subito pensato ad unanei confronti di, che ha deciso di bannare atleti russi e bielorussi per via della guerra in Ucraina. Di seguito la foto. SportFace.

sportface2016 : Tennis, #Medvedev guarda la #Formula1 e scrive “Domenica perfetta”. Frecciata a #Wimbledon? - percayaNgl : RT @sportmediaset: Ranking: Djokovic vince ma perde posizioni, Sinner diventa primo degli italiani #Sinner #Berrettini #RankingATP https:/… - sportmediaset : Ranking: Djokovic vince ma perde posizioni, Sinner diventa primo degli italiani #Sinner #Berrettini #RankingATP - Filo_Rossi : @marioadinolfi 1) l'atleta non vaccinato è uno dei giocatori più forti della storia 2) la russa in realtà è kazaka… - daniele_gubello : @manuel_orsini_ @lorenzofares L’avversario numero uno chi è? Medvedev? L’erba non gli piace, il cemento si,la terra… -