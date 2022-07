Tennis: Elena Rybakina non giocherà ad Amburgo (Di lunedì 11 luglio 2022) Cambio nella programmazione di Elena Rybakina. La kazaka, che proprio lo scorso sabato ha conquistato l’edizione 2022 del torneo di Wimbledon, non sarà di scena al WTA di Amburgo, nel quale sarebbe stata una delle principali attrazioni e, allo stato attuale delle cose, testa di serie numero 4. Il suo ritorno, dunque, avverrà nell’estate nordamericana, con i WTA 1000 di Toronto e Cincinnati, oltre che, ovviamente, con i tornei di preparazione. Una scelta, quella della kazaka, che può avere anche un altro risvolto: non è sempre facile fare un triplo cambio di superficie in pochissime settimane (erba-terra-veloce). WTA Losanna 2022: Lucia Bronzetti sconfitta all’esordio da Potapova Il posto di Rybakina sarà preso dall’ucraina Lesia Tsurenko. Si tratta della quarta rinuncia al torneo, dopo quelle della danese Clara ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 luglio 2022) Cambio nella programmazione di. La kazaka, che proprio lo scorso sabato ha conquistato l’edizione 2022 del torneo di Wimbledon, non sarà di scena al WTA di, nel quale sarebbe stata una delle principali attrazioni e, allo stato attuale delle cose, testa di serie numero 4. Il suo ritorno, dunque, avverrà nell’estate nordamericana, con i WTA 1000 di Toronto e Cincinnati, oltre che, ovviamente, con i tornei di preparazione. Una scelta, quella della kazaka, che può avere anche un altro risvolto: non è sempre facile fare un triplo cambio di superficie in pochissime settimane (erba-terra-veloce). WTA Losanna 2022: Lucia Bronzetti sconfitta all’esordio da Potapova Il posto disarà preso dall’ucraina Lesia Tsurenko. Si tratta della quarta rinuncia al torneo, dopo quelle della danese Clara ...

Pubblicità

OA_Sport : Tennis: rientro direttamente oltreoceano per Elena Rybakina - kurhora : RT @RisatoNicola: Nell'anno in cui #Wimbledon ha chiuso le porte ai tennisti russi e bielorussi (colpevoli di chissà cosa), Elena #Rybakina… - aleappo53 : La Federazione Russa di Tennis ha rivendicato Elena Rybakina come 'nostro prodotto' nella sua corsa al titolo femmi… - ThePopulist3 : Onore anche a Elena Rybakina, nata, cresciuta e residente a Mosca, ma con passaporto kazako, che nell’anno dell'esc… - Polpettina25 : @marioadinolfi @distefanoTW Disinformazione: Elena Rybakina è russa-kazaka ed è stata ammessa in quanto rappresenta… -