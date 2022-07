SuperEnalotto | la fortuna bacia Fiumicino | centrato un 5 da oltre 45mila euro

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 11 luglio 2022)– Il Lazio torna a sorridere con il: nel concorso del 9 luglio, come riporta Agipronews, sono stati centrati due “5” del valore di 45.589,41. La prima giocata vincente è stata centrata nel bar di via Monchiero 8 a Roma mentre l’altra ha premiato l’esercizio di via Portuense 2467 a, in provincia di Roma. Il Jackpot, intanto, sale ulteriormente arrivando a quota 236,3 milioni di– record del concorso – che saranno in palio nel prossimo concorso. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio 2021, con i 156,2 milioni difiniti a Montappone (FM), mentre nel Lazio manca dal 2012 quando furono realizzati due “6”, entrambi a Roma, uno da 25,8 milioni a maggio e un altro da 18,8 milioni ad agosto. Il Faro online – Clicca qui per leggere ...