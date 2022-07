Super riccia | la figlia di Monica Bellucci lancia la tendenza capelli per l' estate 2022 | la chioma in stile Re Sole

(Di lunedì 11 luglio 2022) Sabato sera davanti al Duomo di Siracusa ha sfilato la collezione Alta Moda di Dolce & Gabbana. Protagonista assoluta Deva Cassel, in passerella con iricci soft e voluminosiRoiil. Deva Cassel story guarda le foto Leggi anche › Tina Kunakey il beauty look con iricci per festeggiare i 25 anni con Deva Cassel Deva Cassel regina barocca con lacurly Pizzi preziosi, arabeschi ...

