Suicidio assistito | dopo due anni la risposta di Asur Marche su Antonio | “Ha i requisiti | ma mancano indicazioni sul farmaco”

(Di lunedì 11 luglio 2022) È arrivata ladell’Azienda sanitaria dellead, il paziente (nome di fantasia) tetraplegico da ottoa seguito di un incidente. A settembre 2020 aveva chiesto di poter ricorrere al, sottoponendo all’Azienda Sanitaria Unica Regionela richiesta di procedere alla verifica delle condizioni considerate necessarie per accedervi. Ricevuto un rifiuto, si era rivolto al governo nell’ottobre del 2021, inviando una diffida al Ministero della Salute e della Giustizia e per conoscenza al Presidente del Consiglio dei Ministri. Nel testo faceva riferimento all’articolo 120 della Costituzione, secondo il quale l’esecutivo può ripristinare la legalità mediante i cosiddetti poteri sostitutivi. Il 18 gennaio si è tenuta la prima ...

Le impasse dello Stato per non agevolare il fine vita "Questa stessa impasse era stata il motivo per cui Fabio Ridolfi aveva rinunciato al percorso di, decidendo di procedere come ...Sono passati 25 giorni dal primoin Italia. Con un collegio giuridico specializzato lei ha vinto contro l'Azienda Sanitaria Unica delle Marche. Era accanto a "Mario" negli ultimi ... Suicidio assistito, attivismo radicale in assenza dello Stato La reazione del paziente: “Pretesti per prendere tempo contro la mia volontà. Costretto a considerare di nuovo l’ipotesi Svizzera” ...Dramma della disperazione a Campi Bisenzio, restano stabili le condizioni dell’anziano. Parlano gli amici della coppia ...